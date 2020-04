Drucken Mundelsheim (p). Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr im Erdgeschoss einer an der Hindenburgstraße in Mundelsheim gelegenen ehemaligen Gaststätte Feuer aus. Der daraus entstehende Rauch zog über das Treppenhaus nach oben, so... »