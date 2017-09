Schmierfink in Ensingen unterwegs

Ensingen (p). Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, hat vermutlich ein und derselbe, bislang unbekannte Täter in Ensingen sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte beschmierte vermutlich mit einem blauen Edding einen Mercedes-Sprinter, einen VW-Caddy, einen Wohnwagen sowie einen VW-Golf, die in der Hans-Thoma-Straße abgestellt waren. Auf den Fahrzeugen hinterließ er Schriftzüge sowie Zeichen. Darüber hinaus beschmierte er einen Zigarettenautomaten in der Hermann-Löns-Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2200 Euro. Die Polizei Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und bittet weitere Geschädigte, sich zu melden.