Bietigheim-Bissingen (p). Am Montagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, dass die Tür des Enz-Kraftwerks in der Straße „Am Bürgergarten“ in Bietigheim-Bissingen beschmiert wurde. Möglicherweise wurde die Tat während des vergangenen Wochenendes verübt, so die Polizei. Mit einem weißen Filzstift hinterließ der Täter Schriftzüge, die teilweise die Polizei verunglimpfen.