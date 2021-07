Drucken Radfahrerin flüchtet Sachsenheim (p). Auf dem Radweg neben dem Spielplatz in der Goethestraße in Großsachsenheim ist es am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem sechsjährigen Jungen gekommen, der dort mit einem Cityroller... »