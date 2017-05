Vaihingen (p). Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend eine Holzscheune im Gewann Schelmenhalde bei Vaihingen in Brand geraten. Der entstandene Schaden wurde auf 30 000 Euro beziffert. Die Scheune stand in Vollbrand und ist nun einsturzgefährdet. Aufmerksame Zeugen entdeckten die

