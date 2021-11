Besigheim (p). Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch gegen 19.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Besigheim eine Scheibe einer Bankfiliale beschädigt. Ein Zeuge, der zur Tatzeit in der Filiale am Bankautomaten stand, konnte beobachten, wie der Täter von außen die Scheibe eintrat. Er konnte lediglich mitteilen, dass der Täter weiße Turnschuhe der Marke Nike trug. Der Zeuge verständigte im Anschluss die Polizei. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.