Schaukasten beschädigt

Illingen (p). Einen Schaden von rund 800 Euro haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch an der „Schule am Stromberg“ in Illingen angerichtet. Die Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand eine Scheibe an einem Büro. Weiterhin wurde eine Scheibe an einem Schaukasten eingeschlagen.