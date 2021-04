Besigheim (p). Taucher der Wasserschutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Einsatz haben am Freitag im Enzkanal in Besigheim zwei Äxte aufgefunden, die mutmaßlich zur Tötung von Tieren am vergangenen Wochenende (die VKZ berichtete) auf der Vogelinsel verwendet wurden. Die sichergestellten Äxte werden nunmehr

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen