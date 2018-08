Schafbock sorgt für Wirbel auf der A81

Asperg (p). Ein in Freiberg ausgebüxter Kamerun-Schafbock hat am Sonntagabend für einige Aufregung auf der A 81 Stuttgart-Heilbronn gesorgt. Der Ausreißer war gegen 18.30 Uhr im Bereich Ludwigsburg-Nord auf die Richtungsfahrbahn Heilbronn gelaufen und mehrere Autofahrer meldeten sich daraufhin bei der Polizei. Nachdem eine Streifenbesatzung den Bock ausfindig gemacht hatte, wurde die Autobahn um 18.45 Uhr vorsichtshalber in beiden Richtungen gesperrt, um eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Fünf Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei, die sich gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz befanden, versuchten in der Folge, das Tier einzufangen. Unterstützt durch Verkehrsteilnehmer konnten sie den Schafbock in die Enge treiben und den Ausreißer schließlich dingfest machen. Erschwert wurde das Einfangen aber durch unvernünftige Verkehrsteilnehmer, die das Tier immer lautstark antrieben. Um 19.10 Uhr konnte die Vollsperrung der Autobahn letztlich aufgehoben werden.