Markgröningen (p). Am Montag zwischen 6 und 16 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich im Vorbeifahren einen im Graf-Eberhard-Weg in Markgröningen geparkten Mercedes. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Vaihingen sucht Zeugen.