Korntal-Münchingen (p). In der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker im Bahnhofweg in Korntal-Münchingen einen dort geparkten BMW beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am BMW entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 in Verbindung zu setzen.