Schaden durch Kanister

Bietigheim-Bissingen (p). Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 14.45 Uhr einen Unfall in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen beobachten konnten. Einem 62-jährigen Mercedes-Fahrer, der in Richtung der Bundesstraße 27 unterwegs