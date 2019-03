Sattelzug kommt im Acker zum Stehen

Pleidelsheim (p). Ein Sattelzugfahrer ist am frühen Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim von der Fahrbahn abgekommen und im Acker gelandet. Der 26 Jahre alte Fahrer war gegen 3.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf den Seitenstreifen und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und kam schließlich im Acker zum Stehen.