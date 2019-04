Pforzheim (p). In Pforzheim in der Welschenäckerstraße stellte die Polizei erhebliche technische Mängel bei einem Sattelzug fest. Das Fahrzeug war mit einer Rolle Stahlblech mit fast 24 Tonnen voll beladen. Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen ergab, dass das Fahrzeug verkehrsunsicher ist. Unter anderem waren Bremsscheiben verrostet und an der Verschleißgrenze. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.