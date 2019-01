Ditzingen (p). Auf Sammlermünzen hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr in einem Neubaugebiet im Westen von Ditzingen ein Reihenhaus heimgesucht haben. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Haus, das sie anschließend durchsuchten. Hierbei fielen ihnen die Sammlermünzen in die Hände. Der angerichtete Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 400 Euro.