Salzsäure läuft aus

Asperg (p). Ausgelaufene Salzsäure in der Halle eines Metallveredelungsunternehmens hat am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in der Siemensstraße in Asperg geführt.

Aus noch ungeklärter Ursache war gegen 21 Uhr ein Behälter mit Salzsäure übergelaufen und etwa 2500 Liter der Säure gelangten in ein Auffangbecken. Dadurch kam es zur Dampfbildung in einem Teil der Halle. Die zu diesem Zeitpunkt anwesenden Mitarbeiter konnten das Gebäude laut Polizeibericht jedoch unverletzt verlassen und die Halle verschließen.

Die Feuerwehren aus Asperg, Tamm, Ludwigsburg und Schwieberdingen rückten mit 87 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen zum Unfallort aus und Kreisbrandmeister Andy Dorroch machte sich vor Ort ein Bild vom Einsatzablauf. Feuerwehrleute in Schutzanzügen pumpten schließlich die ausgelaufene Säure in einen Ersatzbehälter um und der Dampf in der Halle wurde über die Lüftungsanlage abgesaugt und gefiltert.

Für die Anwohner bestand laut Polizeiangaben durch den Vorfall keine Gefahr. Ein Schaden entstand ebenfalls nicht.