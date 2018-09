Rüttelstampfer gestohlen

Ludwigsburg (p). Auf einen Rüttelstampfer in vierstelligem Wert hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, in der Fasanenstraße in Ludwigsburg zuschlugen. Die Baumaschine befand sich auf der Ladefläche eines Kleintransporters und wurde von den Dieben dort herunter geholt und gestohlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18-5353, in Verbindung zu setzen.