Rotlicht übersehen

Ludwigsburg (p). Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, ereignete sich auf der B 27 an der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr eine 45-jährige Renault-Lenkerin die B27 von Bietigheim kommend in Richtung Ludwigsburg. An der Einmündung der