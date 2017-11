Roßwag: Erneuter Zeugenaufruf

Roßwag (p). Ein Einbrecher hatte es in der Nacht zum 27. Oktober gleich auf zwei Objekte abgesehen. Er scheiterte bei dem Versuch in einen Betrieb in der Mühlhäuser Straße in Roßwag einzudringen, begab sich anschließend in die Rathausstraße und verschaffte sich durch ein Fenster Zutritt in ein Restaurant, wo er etwa 100 Euro Bargeld erbeutete. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Täter zwischen 0.30 und 5.45 Uhr auf seinem Weg von der Mühlhäuser Straße in die Rathausstraße eine Holzleiter von etwa vier Metern Länge mit sich führte. Es wird davon ausgegangen, dass er zu Fuß unterwegs war und der nächtliche „Spaziergang“ nicht unbemerkt geblieben sein könnte. Das Polizeirevier Vaihingen, Telefonnummer 0 70 42 / 94 10, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Mauer mit Edding beschmiert

Sachsenheim (p). Der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 40 60, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Beschädigung geben können, die zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 20.15 Uhr, in der Bahnhofstraße in Sachsenheim verübt wurde. In der Unterführung des Bahnhofes machte sich ein bislang unbekannter Täter an einer Betonmauer und einem Betonpfeiler zu schaffen. Der Unbekannte hinterließ mit einem schwarzen sowie einem roten Edding-Stift mehrere Schriftzüge und richtete dabei einenSchaden von mehreren Hundert Euro an.

Betrug mit Orientteppichen

Ludwigsburg (p). Wegen Unterschlagung und gewerbsmäßigen Betruges ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 29 und 56 Jahren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sie seit Beginn des Jahres in verschiedenen Kommunen im Kreis Ludwigsburg Ladengeschäfte angemietet und mit Telefonanschlüssen ausgestattet. Mit den Adressen bewarben sie Verkaufsaktionen für Orientteppiche, die sie bei interessierten Kunden vor Ort abholten und zur angeblichen Steigerung der Verkaufschancen auch gleich eine Teppichreinigung für mitunter mehrere Tausend Euro anboten. Während einige Kunden „nur“ überzogene Reinigungspreise bezahlten, sahen andere ihre in Kommission genommenen, wertvollen Teppiche gar nicht wieder und hatten obendrein auch noch für die Reinigung bezahlt. Ein Kontakt zu den angeblichen Teppichhändlern war ihnen in der Folge nicht mehr möglich und die Ladengeschäfte waren verlassen. Im Verlauf einer richterlichen Durchsuchung stellten Kriminalbeamte in den Wohnräumen der Tatverdächtigen im Kreis Ludwigsburg und Stuttgart 19 Orientteppiche und umfangreiche Unterlagen sicher. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass bislang nicht alle Geschädigten Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg, Telefonnummer 0 71 41 / 1 89, in Verbindung zu setzen.