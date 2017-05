Möglingen (p). Eine verletzte Rollerfahrerin und ein Schaden in Höhe von 8000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 12.15 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Möglingen ereignet hat. Eine 39-Jährige fuhr ihren VW rückwärts aus einer Parklücke. Vermutlich übersah sie die herannahende 49-jährige Rollerfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 49-Jährige stürzte und wurde verletzt.