Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Enzweihingen (p). – Ohne zu blinken wollte ein 15-Jähriger am Samstag gegen 20.30 Uhr mit seinem Motorroller von der Rieter Straße nach links in den Buolweg in Enzweihingen einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem nachfolgenden, dreirädrigen Motorrad eines 45-Jährigen, der in die gleiche Richtung unterwegs war und den Motorroller zu diesem Zeitpunkt überholen wollte. Der 15-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.