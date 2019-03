Sachsenheim (p). Im Schutz der Dunkelheit hat in der Brunnenstraße in Sachsenheim am Sonntagabend ein Dieb zugeschlagen und einen Motorroller gestohlen. Der Roller der Marke Piaggio stand mehrere Stunden auf dem Gehweg abgestellt. Zwischen 21 und 22 Uhr wurde das rote Fahrzeug im Wert von etwa 3000 Euro schließlich geklaut.