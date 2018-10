Drucken Kornwestheim (p). Wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim derzeit gegen einen noch unbekannten Täter. Am Sonntag zwischen 9.30 und 18 Uhr gelangte dieser Unbekannte in die Sammelgarage eines Mehrfamilienhauses in der Rosensteinstraße... »