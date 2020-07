Drucken Kornwestheim (p). Beamte des Polizeireviers Kornwestheim waren am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Solitudeallee in Kornwestheim eingesetzt, weil zuvor ein aggressiver Fahrgast in einem Linienbus gemeldet worden war. Das berichtet die Polizei. Während der Suche nach... »