Renault beschädigt und geflüchtet

Enzweihingen (p). Einen Schaden von etwa 2500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Renault, der zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in der Steinestraße in Enzweihingen abgestellt war. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte den Renault und machte sich anschließend aus dem Staub. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten blaue Lackantragungen an dem Renault. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen entgegen.