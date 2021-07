Reifen zerstochen

Ensingen (p). An zwei in einer Hofeinfahrt in der Robert-Koch-Straße in Ensingen abgestellten Skoda Octavia hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, jeweils die Reifen der Beifahrerseite zerstochen.

Das Polizeirevier Vaihingen