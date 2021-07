Mühlacker (p). Unbekannte haben in Mühlacker in der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, an sechs Autos alle Reifen mit den dazugehörigen Felgen abmontiert und gestohlen. Die sechs Pkws der Marken Audi und Skoda standen auf einem Parkplatz in der Industriestraße, als die unbekannten Diebe alle Räder entwendeten. Die Diebe bockten die Fahrzeuge nach Entfernung der Räder auf Backsteine auf. Es wurden zudem zwei weitere Pkw beschädigt.