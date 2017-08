Vaihingen (p). Alle vier Reifen seines Audi A 6 waren platt, als ein Autofahrer den Wagen am Freitagmittag aus einer Tiefgarage in der Heilbronner Straße in Vaihingen holen wollte. Er hatte den Audi dort zwischen 8.55 und 11.55 Uhr abgestellt. Während dieser Zeit zerstach ein Unbekannter die Reifen und richtete dabei etwa 1200 Euro Schaden an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, entgegen.