Drucken Hohenhaslach (p). Mutmaßlich ohne Diebesgut haben sich bislang unbekannte Täter aus dem Staub gemacht, die am Sonntag gegen 1 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Horrheimer Straße in Hohenhaslach eingestiegen sind. Die Einbrecher gelangten auf noch ungeklärte... »