Rauchgasvergiftung nach Kellerbrand

Pforzheim (p). Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Gesellstraße in Pforzheim ausrücken. Dort war im Keller ein akkubetriebenes Haushaltsgerät vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, welche Rauchgasvergiftungen bei insgesamt drei Hausbewohnern und einem Nachbarn verursachten. Alle vier verletzten Personen wurden zur Behandlung in Kliniken aufgenommen.