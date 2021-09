Illingen (sr). In Illingen ist es gestern um die Mittagszeit zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In der Neuhalde hatte laut Aussage der Polizei eine betagte Bewohnerin gegen 11.30 Uhr einen Wasserkocher auf dem Herd vergessen, sodass der Wasserkocher geschmolzen ist und es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt, konnte jedoch in ihrer Wohnung bleiben, so der Polizeisprecher. Es habe keinen Gebäudeschaden gegeben.