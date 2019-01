Drucken KOrnwestheim (p). Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 22.10 Uhr die Pfarrer-Hahn-Straße in Fahrtrichtung Lange Straße in Kornwestheim. Im weiteren Verlauf verlor er vermutlich, so die Polizei, aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der nicht angepassten Geschwindigkeit... »