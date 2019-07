Drucken Freiberg (p). Zwei Schwerverletzte und etwa 32 000 Euro Sachschaden hat am Montag gegen 10.55 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Jahnstraße in Freiberg gefordert. Vermutlich unter Alkoholeinfluss war eine 75-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel auf der Jahnstraße in... »