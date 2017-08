Rasantes Taxi

Drucken Freiberg (p). Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten bedrohte ein polizeibekannter 27-Jähriger am Donnerstag in der Württemberger Straße in Freiberg eine Gruppe junger Männer. Die Personengruppe hielt sich zunächst auf dem Schulhof auf, als der... »