Randalierer wegen Gewaltdelikt gesucht

Mühlacker (p). In den frühen Morgenstunden meldeten aufmerksame Anwohner in der Hindenburgstraße in Mühlacker einen Randalierer, der an Rollläden rüttelte und sich an einem Außenspiegel eines geparkten Autos zu schaffen machte. Beamte des Polizeireviers Mühlacker konnten den stark alkoholisierten 36-Jährigen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen