KOrnwestheim (p). Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter zwischen 18 und 20 Uhr eine Tiefgarage in der Blücherstraße in Kornwestheim heimgesucht. Offenbar hatte er es auf Kompletträder abgesehen und stahl zwei Sätze Alu-Felgen samt aufgezogener Reifen. Zuvor hatte der Unbekannte in der Tiefgarage das Rolltor eines Stellplatzes hochgeschoben, um an das Diebesgut zu gelangen. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.