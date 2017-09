Markgröningen (p). Schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in der Paulinenstraße in Markgröningen zugezogen. Die 62-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs und streifte im Vorbeifahren den BMW einer 24-Jährigen, die sich gerade aus einer Hofeinfahrt heraustastete. Die Radfahrerin stürzte und wurde verletzt.