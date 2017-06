Radler passt nicht auf und prallt gegen Pkw

Kornwestheim (p). Leichte Verletzungen hat ein 38 Jahre alter Radfahrer erlitten, der am Dienstag kurz vor 15 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Kornwestheim an einem Unfall beteiligt war. Der Radler befand sich laut Polizeiangaben hinter einer 30-jährigen VW-Fahrerin auf der Villeneuvestraße. Nach der Eisenbahnbrücke überquerten beide die Kreuzung geradeaus in der Rudolf-Diesel-Straße. Hierbei war der 38-Jährige vermutlich kurz abgelenkt, da er einen Lkw in der Westrandstraße heranfahren sah und bemerkte nicht rechtzeitig, dass die Pkw-Fahrerin abbremste um nach rechts abzubiegen. In der Folge prallte er in den VW und schleuderte gegen die Heckscheibe. Der Mann, der einen Helm trug, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.