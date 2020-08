Radler ins Gesicht geschlagen

Ludwigsburg (p). Ein 30-jähriger Radfahrer ist am Sonntag gegen 10 Uhr vor der Musikhalle in Ludwigsburg von einem unbekannten Passaten angesprochen und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18-53 53, zu melden.