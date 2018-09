Markgröningen (p). Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne hat ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer am Montag gegen 19.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Markgröningen einen 48-jährigen Rennradfahrer übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 18-Jährige befuhr die Bahnhofstraße und wollte nach links in die Sudetenstraße einbiegen.