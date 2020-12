Radfahrer schwer verletzt

Rosswag (p). Mit schweren Verletzungen musste ein 29 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall am Montag gegen 9.50 Uhr in der Hagenrainstraße in Roßwag durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rennradfahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein 62-jähriger Skoda-Lenker, der die Hagenrainstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr, wollte kurz nach der Enzbrücke nach links in Richtung Aussiedlerhöfe abbiegen. Mutmaßlich übersah er den Radfahrer, so die Polizei.