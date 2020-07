Sachsenheim (p). Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagvormittag ein 53-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Sachsenheim in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 10.55 Uhr war ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Ford auf der Straße Hanfgraben unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Gartenstraße überqueren. Dabei stieß er mit dem bevorrechtigten Radfahrer zusammen, der von rechts an den Kreuzungsbereich heranfuhr.