Schwieberdingen (p). Am Donnerstag hat sich gegen 18.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwieberdingen ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. ereignet. Die 56-jährige Lenkerin des Opel hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt und war im Begriff aus dem Wagen auszusteigen. Mutmaßlich übersah sie hierbei einen von hinten heran fahrenden 15 Jahre alten Radfahrer. Der Jugendliche konnte nicht mehr abbremsen und krachte gegen die Tür.