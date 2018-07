Benningen (p). Schwere Verletzungen zog sich ein 81 Jahre alter Radfahrer zu, der am Sonntag gegen 11.15 Uhr in der Straße „Im Schemming“ in Bennigen am Neckar gestürzt ist. Vermutlich kam der Radler, der einen Helm trug, zu Fall, als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.