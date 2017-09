Quecksilber in Container entsorgt

Pforzheim (p). Auf dem Glascontainerplatz der im Industriegebiet gelegenen Gablonzer Straße in Pforzheim ist am Mittwoch am Braunglascontainer der Austritt von Quecksilber festgestellt worden. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim stellte mit insgesamt zehn Kräften schließlich eine Vielzahl von im Container entsorgten Fläschchen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen