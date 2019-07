Ludwigsburg (p). Vergessenes Essen im Backofen hat am Montag gegen 22.05 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Ludwigsburg-West zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Anwohner hatten Qualm aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die mit 47 Einsatzkräften und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen