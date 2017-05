Propangas strömt nach Unfall in Remseck aus

Remseck (p). Ein relativ glimpfliches Ende hat ein Gefahrgutunfall genommen, der sich gestern gegen 12.20 Uhr auf der Fellbacher Straße in Remseck ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 21-Jähriger war am Steuer eines Lkw mit Anhänger aus Oeffingen in Richtung Remseck unterwegs. Der 40-Tonner war mit Gasflaschen in Gitterboxen beladen. Aus ungeklärter Ursache kam er auf abschüssiger Strecke in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Anhänger kippte auf der Straße um, sodass sich ein Teil der Ladung auf alle Fahrbahnen verteilte. Die Fellbacher Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug wurde mit etwa 15 000 Euro angegeben.

Selbst aus Aalen unterstützen Polizisten die hiesigen Kräfte

Da an der Unfallstelle Propangas ausströmte, führten die Feuerwehrkräfte eine Gefahrenbewertung durch und legten einen Gefahrenradius von 300 Metern um die Unfallstelle fest. Da eine Gefahrensituation im Laufe der Bergung der Gasflaschen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden seitens der Polizei vorsorglich Evakuierungsmaßnahmen angedacht, mussten aber nicht durchgeführt werden. Am späten Nachmittag waren die Bergungsmaßnahmen noch im Gange. „Die Gasflaschen müssen geborgen und auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Parallel muss der Lkw-Anhänger mittels Masterlift aufgerichtet und abgeschleppt werden“, informiert die Polizei. Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen war die Strecke gesperrt. Die Feuerwehren Remseck, Asperg, Kornwestheim, Ludwigsburg und Vaihingen waren mit 24 Fahrzeugen und 89 Einsatzkräften vor Ort und auch der Rettungsdienst rückte mit vier Fahrzeugen und zwölf Kräften aus.

Beamte der umliegenden Polizeireviere des Ludwigsburger Polizeipräsidiums wurden zudem von Kräften des Polizeipräsidiums Aalen bei dem Unglück unterstützt.