Porsche angefahren und geflüchtet

Vaihingen (p). Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker das Fahrzeugheck eines Porsche, der am Montag zwischen 7.45 Uhr und 9 Uhr in der Stuttgarter Straße in Vaihingen in einer Parkbucht abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Während der Unfallaufnahme entdeckten hinzugezogene Polizeibeamte dunkelgraue Lackantragungen an dem Porsche. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 0 70 42 / 94 10, zu melden.