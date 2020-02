Porsche am Straßenrand zerkratzt

Ludwigsburg (p). Ein Schaden von rund 4000 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der am Donnerstag zwischen 15.50 Uhr und 16.25 Uhr in der Körnerstraße in Ludwigsburg einen Porsche beschädigte. Während das Fahrzeug 35 Minuten am Straßenrand geparkt stand, zerkratzte ein noch unbekannter Täter die rechte Fahrzeugsäule, das Dach, das Heck, die Beifahrertür sowie den rechten Außenspiegel. Anschließend machte sich der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.