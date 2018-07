Polizisten bespuckt und beleidigt

Ludwigsburg (p). Ein 35-Jähriger ist am Sonntagnachmittag mit Gästen einer Kneipe in der Ludwigsburger Innenstadt in Streit geraten, so die Polizei. Nachdem die zunächst verbale Auseinandersetzung in eine Schlägerei auszuarten drohte und der aggressive Mann die Gaststätte nicht verlassen wollte

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen